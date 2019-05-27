В Малайзии умер последний самец суматранского носорога

Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.

По словам заместителя министра туризма, культуры и окружающей среды Сабаха Кристина Лью смерть животного, предположительно, связана со старостью, но точная причина будет известна позже. Первые анализы показали, что у носорога плохо функционировали почки.

С конца прошлого месяца аппетит и бодрость Тэма значительно снизились. Он находился под круглосуточным наблюдением ветеринаров.

"Все, что можно было сделать, делалось с большой любовью и преданностью", — сообщил Кристин Лью.

Носорог был пойман в августе 2010 года на плантации масляных пальм в Тавау, тогда ему было около 20 лет. После смерти Тэма в Малайзии осталась лишь одна самка суматранского носорога, найденная в дикой природе. Она была поймана в 2014 году. После нее других суматранских носорогов обнаружено не было, что указывает на то, что этот вид, возможно, вымер. Однако геном Тэма удалось сохранить, в будущем это может помочь обеспечить выживание вида.

Ранее сообщалось о возможном исчезновении яванских носорогов в Индонезии.