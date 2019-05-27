«На этом участке никого не было»: новая трещина на стеклянном мосту в Киеве

На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло третье защитное стекло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«На месте, когда оно трескалось, было очень много очевидцев. Это видела муниципальная охрана и мы. Во время происшествия на этом участке никого не было», — сказал корреспондент канала.

Отмечается, что поврежденный отрезок моста огорожен, сам мост открыт для доступа пешеходов.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая при участии мэра города Виталия Кличко. Часть моста сделана из стеклянных панелей.

26 мая на мосту треснули две стеклянные панели, после чего мост был закрыт, а мэр Кличко пообещал заменить стекла в течение суток.

В пресс-службе мэрии заявили, что панели были повреждены из-за действий вандалов.