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Гордость Киева треснула по швам 

Рамблер 30 минут назад
В Киеве треснул открытый в субботу новый стеклянный пешеходный мост. Мэр города Виталий Кличко назвал вандализм основной версией повреждение пола. По его словам мост пострадал от рук тех, кто «не любит Киев». Кличко отметил, что мост могли повредить выстрелом. Треснувшие стекла будут заменены в течении двух дней.
Представитель киевской муниципальной стражи заявил, что стекло треснуло после того, как на нем попрыгала группа неизвестных людей.
Новый пешеходный мост в центре Киева был открыт в субботу. На торжественной церемонии открытия моста Владимир и Виталий Кличко испытали прочность стеклянного пола. Они несколько раз вместе подпрыгнули на стеклянном полу перед объективами телекамер. По словам мэра Киева, один квадратный метр моста должен был выдержать нагрузку весом более тонны.
В мире , Фото , Виталий Кличко
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