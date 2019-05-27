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Велосипедист с булавой: что значит логотип партии Зеленского 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: AP
Партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выбрала себе логотип, передает РИА "Новости".
Как сообщил представитель партии Михаил Федоров, логотипом стал велосипедист с булавой.
"Добавили один элемент в виде булавы, который продолжает придерживаться той линии, что каждый представитель власти — это слуга народа в первую очередь", — пояснил Федоров.
Логотип выполнен в зеленом цвете на белом фоне, на нем мужчина в костюме едет на велосипеде с поднятой вверх рукой, в которой держит булаву.
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В мире , Украина , Михаил Федоров , Владимир Зеленский , РИА Новости
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