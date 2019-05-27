В Германии евреев призвали скрывать свое происхождение

Евреям не всегда безопасно носить кипу в Германии. Об этом, как сообщает The Guardian, заявил уполномоченный немецкого правительства по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн.

Согласно результатам декабрьского опроса европейцев еврейского происхождения, 89% из них замечают усиление антисемитских настроений в странах Европейского союза

По данным Министерства внутренних дел Германии, в 2018 году по сравнению с 2017-м в стране в более чем в полтора раза выросло число преступлений на почве антисемитизма — 62 против 37. В совершении девяти десятых из них были обвинены сторонники крайне правых политических взглядов.

«Я не могу посоветовать евреям носить ермолку в Германии везде и в любое время», — заявил на прошлой неделе Феликс Кляйн.

Уполномоченный по вопросам противодействия антисемитизму предположил, что среди прочего рост антисемитских настроений может быть вызван «снятием запретов и ростом невоспитанности в обществе», а также «постоянными атаками на нашу культуру памяти».