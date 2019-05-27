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Суд отказался выпустить Вышинского из «аквариума» в зале заседаний 

Р-Спорт + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства защиты, чтобы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского выпустили из "аквариума" в зале заседаний, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
"Отказали в удовлетворении ходатайства, Кирилл продолжает находиться в стеклянной клетке", — сообщил РИА Новости Доманский.
Объединённая палата Кассационного Уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник рассматривает кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Доманский , Владимир Путин , ОБСЕ , РИА Новости
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