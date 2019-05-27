Украинские олигархи поддерживали Зеленского на выборах, заявил Коломойский

"В душе все — Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости", — сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос, кого олигархи поддерживали на выборах.

Ранее Коломойский публично поддержал Зеленского, однако заявил, что не мог финансировать его кампанию, даже если бы хотел.