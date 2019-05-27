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Трамп заверил, что США не намерены менять власть в Иране 

ТАСС + ещё 2 51 минуту назад
Фото: AP Photo/Evan Vucci
США стремятся к тому, чтобы Иран был неядерным государством, и не намерены менять власть в этой стране. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Я не хочу причинить вред Ирану, я хочу, чтобы Иран был без ядерного оружия. Иран обладает большим экономическим потенциалом, и я предвкушаю тот момент, когда мы сможем им позволить вернуться на мировую арену. У Ирана большие шансы стать потрясающей страной с тем же руководством. Мы не намерены менять там власть, я хочу чтобы это было понятно", — отметил он.
По словам Трампа, Иран в настоящее время испытывает экономические проблемы из-за введенных санкций. При этом президент выразил надежду, что Тегеран в конечном итоге пойдет на сделку, и ситуацию удастся урегулировать.
Как сообщал 20 мая телеканал Al-Jazeera, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты не менее десяти раз предлагали его стране начать переговорный процесс. Однако, по его убеждению, "сегодняшние условия не подходят для начала диалога". По словам Роухани, Иран "сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказываемому давлению". Он заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.
5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.
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Комментарии
В мире , США , Синдзо Абэ , Хасан Роухани , Джон Болтон , Дональд Трамп , Иран , Япония
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