Жертва скандала: Курц побеждает на выборах в Европарламент

Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент — она набирает 35%. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, опубликованные телеканалом OE24.

На втором месте социал-демократы (24%), на третьем — националисты из Партии свободы (18%), которую раньше возглавлял вице-канцлер Хайну-Кристиан Штрахе, но был вынужден подать в отставку на фоне скандала, приведшего к развалу австрийскую коалицию.

Низкому месту австрийских националистов поспособствовала публикация видеозаписи, на которой показано как Штрахе обсуждает с некой «россиянкой» возможности помощи в предвыборной кампании в обмен на определенные преференции.

Разговор произошел в доме, расположенном на испанском курорте Ибица. После обнародования ролика и ухода в отставку Штрахе, со своих постов ушли и все министры, избранные от Партии свободы, что стало концом ее пребывания в партийной коалиции.

На успех Народной партии повлиял тот факт, что Курц достаточно быстро принял меры, чтобы дистанцироваться от Партии свободы, и получил при этом поддержку президента страны Александера Ван дер Беллена. Как отмечает в комментарии агентство Reuters, Курцу помогло то, что он смог представить себя «жертвой, а не повивальной бабкой» скандала.

Между тем, австрийские власти заявили, что проведут расследование, чтобы выяснить, кто был заказчиком скандала и откуда появилась таинственная пленка. Личность дамы на пленке, которая представилась Аленой Макаровой, «племянницей» известного бизнесмена Игоря Макарова , тоже не установлена. Бизнесмен, владелец нефтегазовой компании «Итера» Макаров заявил, что женщина не является его родственницей.

Журналисты немецких изданий Spiegel и Suddeutsche Zeitung, которые впоследствии и опубликовали этот материал, взяли его у арт-группы «Центр политической красоты» из Германии. Согласно заявлению одного из участников тайной съемки, именно эта организация выкупила видео.

Данная арт-группа известна своими неоднозначными акциями, среди которых — воровство мемориальных крестов в честь погибших при побеге из ГДР, а также попытка захоронить мигранта у порога ведомства германского канцлера Ангелы Меркель.

Австрию вскоре ждут досрочные выборы. Сам Курц пока возглавляет техническое правительство — вместо ушедших в отставку членов кабинета от Партии свободы на их постах работают приглашенные технократы. На своем посту остается глава МИД Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой в 2018 году посетил в качестве гостя президент России Владимир Путин

В отличие от австрийских националистов, их французским коллегам повезло больше. Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует на выборах в Европарламент во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные экзит-поллов Elabe.

Как отмечается, партия Ле Пен набрала 24,2% голосов, на втором месте — партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика», которая набрала 22,4%. Правда, Ле Пен немного ухудшила свой результат: на выборах в 2014 году ее партия, которая в то время называлась «Национальный фронт», получила 24,85%.

Еще до оглашения результатов Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону. Она заявила, что ему придется покинуть пост в случае проигрыша на выборах в Европарламент. После экзит-поллов правый политик заявила, что, проголосовав за «Национальное объединение», народ Франции «с гордостью и достоинством восстановил власть».

«У Эммануэля Макрона нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание», — сказала Ле Пен. Она также отметила, что название парламента Франции — Национальное собрание — никогда раньше «не было таким удачным».

В этом составе парламента ЕС у националистов может появиться 22 места, это на 9 мест больше, чем в прошлом созыве Европарламента. Всего в этом органе власти 751 место. После окончательно выхода Великобритании из ЕС это число уменьшится на почти 50 кресел, которые занимают британские депутаты.