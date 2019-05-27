Доскакались: мост в Киеве треснул после открытия Кличко

Открытие нового пешеходного моста в Киеве закончилось курьезом. Спустя сутки после запуска постройки в эксплуатацию мэром украинской столицы — прославленным боксером Виталием Кличко и его не менее известным братом-спортсменом Владимиром — стеклянные панели моста треснули.

В Киеве треснул пол открытого 25 мая нового пешеходного моста, соединяющего парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов. Как передает информационное агентство УНИАН,

в субботней торжественной церемонии принимали участие мэр города Виталий Кличко и его младший брат Владимир: боксеры несколько раз подпрыгнули на стеклянном полу, после чего Кличко-старший заверил, что 1 кв. м. такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг.

К несчастью, он ошибся: стекло треснуло после того, как на следующий день группа неизвестных активно на нем прыгала. В итоге посетителей моста эвакуировали, а саму постройку оцепила полиция. Об этом сообщил сам мэр Киева в фейсбуке.

Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу. Уверенный в достаточной прочности панелей градоначальник утверждает, что мост сломали вандалы.

«Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Рассматривается версия того, что стреляли»,

— заявил Кличко, также обвинивший в происшествии противников позитивных изменений в столице Украины

Виталий Кличко очень попросил правоохранительные органы поскорее разобраться со случившимся.

«Сказать, что я зол — это ничего не сказать!» — заметил мэр.

Нельзя не упомянуть тот факт, что завершение строительства данного моста в начале мая 2019 года обернулось скандалом. Швейцарское архитектурное бюро Leuppi & Schafroth Architekten заявило, что проект, по которому построили мост в Киеве, похищен у них. Как сообщают «Известия», фирма представляла его на конкурс, объявленный мэрией города в 2013 году, и заняла второе место. В 2017 году власти города предложили уступить им права на проект за 39 тыс. швейцарских франков (около $38 тыс.) при его реальной стоимости в 6 млн франков ($5,8 млн), в результате сделка не состоялась.

В итоге к швейцарским архитекторам попали 3D-визуализация, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются между собой лишь некоторыми деталями. При этом базовая концепция, форма, конструктивное решение и материалы, по мнению недовольных экспертов, были взяты из их проекта.

Стоит отметить, что курьезы и мир спорта крепко связаны друг с другом. Достаточно вспомнить только приезд известного португальского тренера по футболу Жозе Моуринью в подмосковную Балашиху.

В начале февраля там состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и СКА. Встреча завершилась неожиданной победой омской команды — подопечные Боба Хартли всухую переиграли лидера со счетом 2:0. Но матч получил широкую огласку не благодаря победе «Авангарда», а именно из-за приезда в Подмосковье бывшего главного тренера «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и « Манчестер Юнайтед ».

Тогда Моуринью перед игрой погулял по арене, сфотографировался и пообщался с игроками «Авангарда».

А перед встречей ему выпала честь провести стартовое вбрасывание — без казуса не обошлось. Возвращаясь обратно на трибуну, тренер поскользнулся на ковровой дорожке и упал на лед. Игроки СКА и «Авангарда» помогли Моуринью встать и покинуть пределы площадки.

Сам тренер после падения сообщил, что не получил никаких повреждений.

«Все хорошо, спасибо», — сказал Моуринью журналисту «Матч ТВ» в ответ на вопрос, все ли с ним в порядке.

Что интересно: изначально видео момента с падением Моуринью в своем официальном аккаунте в твиттере опубликовала КХЛ, однако спустя некоторое время лига удалила ролик. А на видео в аккаунте лиги на ютубе только показан момент, когда португалец выполнил вбрасывание.

Вызвавшая огромный шквал юмора в интернете эпизод однако пришелся по душе не всем. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли не увидел ничего смешного в падении португальца, поскольку это могло обернуться для специалиста травмой.

«Мне жаль, что Моуринью упал на вбрасывании. Он мог получить травму, в этом ничего смешного нет.