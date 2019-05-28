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Киев хочет добиваться международного статуса для Керченского пролива 

ТК «Звезда» + ещё 69 49 минут назад
Фото: most.life
По словам представителя МИД Украины, смена статуса может снять «многие вопросы».
На Украине заявили о желании добиться определения международного статуса Керченского пролива. С таким заявлением выступила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль.
При этом Зеркаль заявила, что это важно именно для нее, так как якобы смена статуса пролива снимет «многие вопросы», в том числе вопрос правовой неопределенности, пишет УНИАН.
Ранее представитель МИД Украины сообщила, что ведомство готовит ноту для коллег из России относительно выдачи украинских моряков, которые были задержаны после организованной Киевом провокации в Керченском проливе, когда три военные корабля ВМС Незалежной незаконно пересекли границу РФ.
При этом Мосгорсуд 27 мая признал законным продление ареста всех украинских моряков.
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В мире , Керченский пролив , МИД , Мосгорсуд , УНИАН
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