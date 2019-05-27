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Будущий президент Литвы призвал сменить риторику в отношении России 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните признала победу своего соперника Гитанаса Науседы на президентских выборах.
Шимоните заявила, что «хорошо понимает логику цифр» и поздравила Науседу, передает ТАСС.
Науседа заявил, что в отношении Москвы ему «хотелось бы быть дипломатичным и использовать несколько иной словарь, чем тот, который практиковался до сих пор». При этом он заявил, что отношения России и Литвы должны остаться прежними, пока ситуация на Украине не изменится.
Он заверил, что с его приходом к власти в Литве все «будет по-другому». Он намерен обеспечить единство народа и политических партий.
При этом Науседа попросил: «Не спешите объявлять мою победу, это делает Главная избирательная комиссия».
Обработаны бюллетени с более чем 1,7 тыс. (из почти 2 тысяч) избирательных участков. Науседа набирает 68,8% голосов, Шимоните — 29,8%.
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В мире , Видео , Прибалтика , Ингрида Шимоните , ИТАР-ТАСС , Литва
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