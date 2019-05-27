Будущий президент Литвы призвал сменить риторику в отношении России

Шимоните заявила, что «хорошо понимает логику цифр» и поздравила Науседу, передает ТАСС.

Науседа заявил, что в отношении Москвы ему «хотелось бы быть дипломатичным и использовать несколько иной словарь, чем тот, который практиковался до сих пор». При этом он заявил, что отношения России и Литвы должны остаться прежними, пока ситуация на Украине не изменится.

Он заверил, что с его приходом к власти в Литве все «будет по-другому». Он намерен обеспечить единство народа и политических партий.

При этом Науседа попросил: «Не спешите объявлять мою победу, это делает Главная избирательная комиссия».

Обработаны бюллетени с более чем 1,7 тыс. (из почти 2 тысяч) избирательных участков. Науседа набирает 68,8% голосов, Шимоните — 29,8%.