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Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Она напомнила, что Россия дважды пыталась интегрироваться в европейскую цивилизацию. В первый это удалось Петру Великий. Однако во второй раз, после распада СССР, усилия были тщетны, несмотря на работу Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Владимира Путина.
По мнению ученого, неудачи связаны со страхом, презрением и недальновидностью Европы. Так, в ЕС понимали, что период адаптации для России будет сложным. Европейские страны боялись возможных трудностей, поэтому решили остаться "под прикрытием американского щита".
Каррер д'Анкосс отметила, что в Европе традиционно считают Россию"мужичкой" и авторитарной страной. Однако если взглянуть в историю, можно увидеть, что в стране правили женщины, а Петр I демонстрировал "искреннюю потребность в европейских ценностях".
По ее словам, во время работы в Европарламенте с 1994 по 1999 год все были открыты по отношению к России, ни у кого не было мании было мании постоянно поучать русских в области прав человека.
"Все казалось возможным, не было атмосферы враждебности или страха", — рассказала она.
Историк считает, что сейчас Россия может восприниматься совершенно по-разному, и от этого будет зависеть будущее двусторонних отношений.
"Для Европы Россия — это мост или барьер. И если это барьер, то это опасно", — считает она.
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Комментарии
В мире , Европа , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , Владимир Путин , ЕС , Европарламент
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