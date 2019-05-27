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Нетаньяху пригрозил распустить парламент Израиля 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 38 минут назад
Фото: Reuters
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху велел подготовить проект закона о роспуске парламента, сообщают СМИ.
Нетаньяху должен сформировать коалицию в Кнессете до 29 мая, но не может этого сделать из-за разногласий партий по поводу законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в армию, передает ТАСС со ссылкой на «Кан».
Премьер продолжает коалиционные переговоры, но велел депутату от возглавляемой им партии «Ликуд» Мики Зохару подготовить законопроект о роспуске, утверждение которого приведет к новым выборам в парламент — такого не происходило ни разу за 71-летнню историю современного Израиля.
Нетаньяху объявил о «последней попытке предотвратить ненужные выборы».
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