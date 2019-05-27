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Партия канцлера Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии 

Вести.Ru + ещё 7 29 минут назад
Фото: Р-Спорт
26 мая во всех странах Евросоюза завершается голосование на выборах в Европарламент. По предварительным данным, в Австрии на выборах лидирует Консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца — она набирает 34,5 процента голосов.
На втором месте расположилась Социал-демократическая партия Австрии (23,5 процента), третье место занимает правая Австрийская партия свободы (17,5 процента), сообщает ТАСС со ссылкой на прогнозы Австрийского агентства печати.
Кроме того, в ЕП, как ожидается, войдут депутаты от партии "Зеленые", которая набирает 13,5 процента голосов, и партии "Новая Австрия — Либеральный форум" (8 процентов).
В Греции на выборах в Европарламент, согласно данным экзитполов, побеждает оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса с 30,5 процента голосов, правящая СИРИЗА набирает 24 процента, пишет РИА Новости.
Жители Латвии, на Мальте и в Словакии проголосовали на выборах в ЕП 25 мая, Ирландии и Чехии — 24 мая, подданные Великобритании и Нидерландов — 23 мая.
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Комментарии
В мире , Себастьян Курц , ЕС , Европарламент , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Австрия
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