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Перенесены президентские выборы в Абхазии 

Газета.Ru + ещё 6 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Абхазский депутат Лаша Ашуба заявил, что выборы президента Абхазии перенесены более чем на месяц, с 21 июля на 25 августа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ашуба подчеркнул, что решение о переносе выборов "уже прошло".
"Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос", — уточнил Ашуба.
С предложением о переносе выборов выступил президент республики Рауль Хаджимба. Он объяснял эту инициативу желанием стабилизировать политическую ситуацию в стране.
Ранее Хаджимбпа заявлял, что в Абхазии якобы происходит попытка госпереворота.
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В мире , Кавказ , Рауль Хаджимба , Абхазия
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