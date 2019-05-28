Перенесены президентские выборы в Абхазии 

Абхазский депутат Лаша Ашуба заявил, что выборы президента Абхазии перенесены более чем на месяц, с 21 июля на 25 августа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ашуба подчеркнул, что решение о переносе выборов "уже прошло".
"Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос", — уточнил Ашуба.
С предложением о переносе выборов выступил президент республики Рауль Хаджимба. Он объяснял эту инициативу желанием стабилизировать политическую ситуацию в стране.
Ранее Хаджимбпа заявлял, что в Абхазии якобы происходит попытка госпереворота.