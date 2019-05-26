Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего

Все активы Порошенко могут арестовать

Все активы Петра Порошенко предлагается арестовать. Такое заявление зарегистрировано в суде. Бывший президент Украины в 2018 году заработал свыше 1,55 млрд гривен ($57 млн), но специальная группа на Украине уже ищет скрытые активы Порошенко с привлечением детективов.

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича , юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает «112 Украина».

По его словам, он обратится с ходатайством об аресте всех активов Порошенко — это банковские счета, акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, оформленные на подставных людей.

Все эти активы, по мнению юриста, необходимо переписать прямиком в ходатайство следователя и обратить в доходы государства.

В 2018 году общая сумма доходов теперь уже экс-президента Украины, согласно декларации на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), составила 1,55 млрд грн (около $56,9 млн).

Основную часть дохода — 1,1 миллиарда гривен (более $40,4 млн) Порошенко получил в качестве дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG ( Швейцария ). Компания управляет долей президента в корпорации Roshen, одном из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем ее производства составляет 450 тысяч тонн в год.

Выплаченные тогда действующему украинскому президенту дивиденды были первыми с 2014 года. При этом, как отмечали в начале года в пресс-службе администрации президента , полученные дивиденды Петр Порошенко направит на благотворительность.

Также бывший президент Украины в прошлом году получил доходы от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал» (400 миллионов гривен), прибыль от облигаций (28,8 миллиона гривен), проценты от Международного инвестиционного банка (20,9 миллиона гривен), доход от продажи недвижимости (777 тысяч гривен) и перевод от жены Марины Порошенко (391 тысячу гривен).

При этом сейчас эксперты на Украине активно ищут скрытые активы Порошенко. Заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова заявила, что на Украине местные и зарубежные специалисты создали неформальную группу.

Профессионалы будут заниматься расследованием возможных преступлений действующего президента Украины Петра Порошенко с привлечением «крупных частных детективных компаний». Специалисты планируют изучить зарубежные активы Петра Порошенко — его офшоры, недвижимость и счета.

«Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию», — заявила Светлана Крюкова.

При этом нынешнее обращение в суд по поводу ареста активов Порошенко отнюдь не единственное дело против экс-президента.

На днях Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском».

Кроме того, ГБР расследует незаконное завладение Порошенко телеканалом «Прямой».

На этой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины также возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий.

Расследование касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний — производителей электроэнергии на Украине — «Центрэнерго». В обвинении говорится, что Петру Порошенко удалось завладеть имуществом «Центрэнерго» через утверждение результатов конкурса «по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества».

При этом средства в сумме более 6 млрд гривен (около $227 млн), полученные от отчуждения имущества, были выведены из «Центрэнерго», утверждается в обвинении.

В мае генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления политика на судей, которые отменили национализацию «Приватбанка».

Также начато расследование по факту возможной госизмены Петра Порошенко во время событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход из Черного в Азовское море. Экс-президент Украины предпринял эти действия, чтобы ввести военное положение в стране и перенести выборы президента Украины, утверждается в обвинении.

Как отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев , скорее всего, в ближайшее время против Петра Порошенко и его соратников будут выдвинуты новые обвинения.