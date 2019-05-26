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Королевская семья оградит Меган Маркл от встречи с Трампом 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участия в программе визита в Великобританию президента США Дональда Трампа из-за своих политических взглядов.
По официальной версии, герцогиня не участвует в официальный мероприятиях в связи с недавним рождением сына. Однако, по сведениям издания Daily Express, истинная причина отсутствия Маркл на церемонии в честь американского лидера несколько иная.
Дело в том, что членам королевской семьи не разрешается публично выражать свои политические взгляды, а Маркл, будучи гражданкой США, позволяла себя достаточно жёсткие критические высказывания в адрес главы государства. В частности, называла его «женоненавистником» и «человеком, сеющим распри». Кроме того, в ходе президентских выборов 2016 года активно поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон.
Участие супруга Маркл — принца Гарри — в приёме также будет весьма ограниченным. Он поприсутствует только на частном обеде королевской семьи с Трампом и первой леди США. Наиболее активная роль в программе визита отведена его отцу — принцу Чарльзу.
Ранее News.ru писал о том, что Маркл нарушила королевский протокол, приняв участие в подготовке телешоу. В частности, она лично подбирала гостей для программы, посвящённой её особе.
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Комментарии
В мире , США , Хиллари Клинтон , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Дональд Трамп
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