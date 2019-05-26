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Правоохранители Чехии массово депортируют украинских нелегалов 

Украина.ру 25 минут назад
Фото: Reuters
По оценке Министерства иностранных дел Украины, каждый месяц на заработки за рубеж выезжают 100 тысяч украинцев. Международный валютный фонд (МВФ) насчитал до трёх миллионов украинцев, которые работают в других странах.
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«В прошлом году полиция по делам иностранцев Чехии задержала 4992 нелегальных мигрантов, что на 254 человек больше по сравнению с 2017 годом», — приводит данные чешских правоохранителей издание.
По информации МВД Чехии, подавляющее большинство иностранцев ранее въехали в страну на законных основаниях, однако позже были уличены в нарушении установленных сроках пребывания. При этом среди всех задержанных нелегалов преобладали украинцы — 1470 человек.
Чешские полицейские депортировали из страны 5713 мигрантов. И почти две трети (3889 человек) из них это граждане Украины — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того отмечается, что украинские трудовые мигранты в основном пользовались польскими рабочими визами.
В обзоре МВФ, опубликованном 8 января 2019 года, говорится, что 7,5% населения Украины уехали на заработки за рубеж. При этом более 60% граждан страны, которые за последние пять лет работали за рубежом, делали это нелегально.
Мигранты с Украины занимаются низкоквалифицированной работой, не имея ни страховки, ни каких-либо гарантий получения заработанных денег. Более того, на фабрики и полевые работы, в частности в Польше, Чехии и Словакии, устраиваются специалисты с высшим образованием, а зарплату они получают меньше, чем их коллеги из числа местных жителей.
По прогнозу ООН, к 2050 году население Украины сократится до 36 миллионов человек.
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В мире , Украина , Чехия
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