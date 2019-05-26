Правоохранители Чехии массово депортируют украинских нелегалов

По оценке Министерства иностранных дел Украины, каждый месяц на заработки за рубеж выезжают 100 тысяч украинцев. Международный валютный фонд (МВФ) насчитал до трёх миллионов украинцев, которые работают в других странах.

«В прошлом году полиция по делам иностранцев Чехии задержала 4992 нелегальных мигрантов, что на 254 человек больше по сравнению с 2017 годом», — приводит данные чешских правоохранителей издание.

По информации МВД Чехии, подавляющее большинство иностранцев ранее въехали в страну на законных основаниях, однако позже были уличены в нарушении установленных сроках пребывания. При этом среди всех задержанных нелегалов преобладали украинцы — 1470 человек.

Чешские полицейские депортировали из страны 5713 мигрантов. И почти две трети (3889 человек) из них это граждане Украины — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того отмечается, что украинские трудовые мигранты в основном пользовались польскими рабочими визами.

В обзоре МВФ, опубликованном 8 января 2019 года, говорится, что 7,5% населения Украины уехали на заработки за рубеж. При этом более 60% граждан страны, которые за последние пять лет работали за рубежом, делали это нелегально.

Мигранты с Украины занимаются низкоквалифицированной работой, не имея ни страховки, ни каких-либо гарантий получения заработанных денег. Более того, на фабрики и полевые работы, в частности в Польше, Чехии и Словакии, устраиваются специалисты с высшим образованием, а зарплату они получают меньше, чем их коллеги из числа местных жителей.

По прогнозу ООН, к 2050 году население Украины сократится до 36 миллионов человек.