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Украинский политик пожаловался на бесполезность санкций против России 

РИА Новости + ещё 5 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Европейские санкции против России не действуют, заявил руководитель "Национальной стратегии развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала "112 Украина".
О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод "Рено", Германия с Россией строит "Северный поток — 2" и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации.
Политолог добавил, что Киеву следует быть готовым к тому, что в европейской политике поменяются тенденции, а президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначить нового главу МИД.
Спивак также посетовал, что за последние 3-3,5 года Украина как государство "растеряла уважение, доверие и партнерское взаимоотношение к себе".
Отношения Москвы и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
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Комментарии
В мире , cанкции , Керченский пролив , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , ЕС , Германия , Франция
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