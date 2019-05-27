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СМИ: умерший экс-премьер Таиланда завещал все свое состояние бедным 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр, экс-командующий армией и глава Тайного совета Таиланда Прем Тинсуланон, скончавшийся в возрасте 98 лет, завещал все свое состояние бедным. Об этом в понедельник сообщила газета "Бангкок пост".
По словам помощника Тинсуланона, генерала Пхиссану Пхуттхавонга, покойный хотел пожертвовать свои активы на проекты, направленные на повышение уровня жизни беднейших слоев населения Таиланда. Он отказался сообщить конкретную сумму пожертвованных средств, сказав лишь, что речь идет сотнях миллионов батов (миллионы долларов — прим. ТАСС).
25 мая Тинсуланон скончался в больнице Прамонгкут в Бангкоке в результате сердечной недостаточности. Генерал в отставке умер через три недели после того, как он председательствовал на свадебной церемонии короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) и королевы Сутхиды, и через месяц после того, как предоставил аудиенцию лидерам военного правительства по случаю своего 98-летия.
Прем Тинсуланон возглавлял Тайный совет при короле Таиланда с 1998 года. Он был известен как одна из влиятельнейших фигур в таиландской политике. С 1980 по 1988 год генерал Тинсуланон был премьер-министром королевства. Незадолго до окончания своего правления Тинсуланон посетил Москву и встретился с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.
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Комментарии
В мире , Михаил Горбачев , КПСС , ИТАР-ТАСС , Таиланд
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