Экономисты предсказывают победу Трампа на будущих выборах

Экономисты считают, что нынешний президент США Дональд Трамп имеет большие шансы на переизбрание на выборах 2020-го года.

По данным New York Times, специалисты сделали такой вывод на основе экономической модели, которая ранее использовалась для прогнозирования результатов на выборах экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы . В её основе такие показатели, как темпы роста ВВП и инфляции.

Проблема 2020 года вполне может заключаться в том, сможет ли Трамп преодолеть негативное отношение к себе со стороны большого числа избирателей, — подчеркнул Занди.

Согласно опросам, американцы отдают предпочтение бывшему вице-президенту Джо Байдену