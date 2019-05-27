Экономисты считают, что нынешний президент США Дональд Трамп имеет большие шансы на переизбрание на выборах 2020-го года.
По данным New York Times, специалисты сделали такой вывод на основе экономической модели, которая ранее использовалась для прогнозирования результатов на выборах экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы. В её основе такие показатели, как темпы роста ВВП и инфляции.
Бывший советник министра финансов в администрации Обамы Стивен Раттнер так же считает, что нынешний американский глава может рассчитывать на второй президентский срок. Аналогичного мнения придерживается главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.
Проблема 2020 года вполне может заключаться в том, сможет ли Трамп преодолеть негативное отношение к себе со стороны большого числа избирателей, — подчеркнул Занди.
Согласно опросам, американцы отдают предпочтение бывшему вице-президенту Джо Байдену.
Как писал News.ru, сенатор США и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс вновь идёт на выборы президента. Его команда уже проводит интервью с кандидатами, которые могут попасть в правительство, если тот победит на выборах.