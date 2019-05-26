Гуайдо рассказал о страхе Мадуро перед его высказываниями

Оппозиционный лидер Венесуэлы заявил, что президент страны Николас Мадуро препятствует трансляции его выступлений из-за страха. Об этом он заявил в интервью El Nacional.

Данное заявление оппозиционер сделал в субботу, 25 мая, во время выступления в штате Лара.

"Каждый раз, когда я выступаю, режим не только отключает телеканалы и радиостанции, но и блокирует интернет. Они боятся даже слов", — заявил Гуайдо.

Ранее Мадуро предложил досрочно переизбрать оппозиционный парламент Венесуэлы.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.