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Мадуро подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Осло 

RT на русском + ещё 7 25 минут назад
Фото: Reuters
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.
«Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованием всеобъемлющей повестки дня и продвижением вперёд к достижению соглашений», — написал президент Боливарианской Республики в своём микроблоге в Twitter.
Мадуро также выразил благодарность правительству Норвегии за содействие в установлении мира и стабильности в Венесуэле.
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