Все имущество Порошенко захотели арестовать

По его словам, он намерен попросить Государственное бюро расследований обратиться с ходатайством суд «об аресте всего, что "шевелится" в декларации Порошенко — это банковские счета, акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей».

Портнов обвиняет Порошенко в государственной измене и попытке захватить власть. Он увидел признаки состава преступлений в отправке украинских моряков в Крым, вводе военного положения, а также предоставлении России «возможности влиять на внутреннюю политику» Киева.

Ранее юрист обвинил бывшего президента в легализации 300 миллионов долларов через офшорные компании во время продажи завода «Кузница на Рыбальском».

Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы Зеленского и прилетел за день до инаугурации президента, 19 мая.