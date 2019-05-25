Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все имущество Порошенко захотели арестовать 

Lenta.ru + ещё 6 36 минут назад
Украинский юрист Андрей Портнов намерен добиться ареста всех активов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом он заявил телеканалу «112 Украина».
По его словам, он намерен попросить Государственное бюро расследований обратиться с ходатайством суд «об аресте всего, что "шевелится" в декларации Порошенко — это банковские счета, акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей».
Портнов обвиняет Порошенко в государственной измене и попытке захватить власть. Он увидел признаки состава преступлений в отправке украинских моряков в Крым, вводе военного положения, а также предоставлении России «возможности влиять на внутреннюю политику» Киева.
Ранее юрист обвинил бывшего президента в легализации 300 миллионов долларов через офшорные компании во время продажи завода «Кузница на Рыбальском».
Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы Зеленского и прилетел за день до инаугурации президента, 19 мая.
Последние новости
Сборная России уступила Финляндии и лишилась финала чемпионата мира Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам Трибунал ООН встал на сторону Украины в деле об инциденте в Керченском проливе
Комментарии3
В мире , Видео , Украина , Андрей Портнов , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием1
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь1
В НАТО отреагировали на решение трибунала ООН12
Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»50
Корреспондента RT France избили в Тулузе20
Видео
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
03:16
Все имущество Порошенко захотели арестовать
В мире Украина
04:01
Украина устала от старой Рады
Украина В мире
01:50
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России
В мире Статьи
00:33
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Армия
01:29
Решение Трампа назвали угрозой миру
В мире
06:45
Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»
Шоу-бизнес
00:40
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Технологии Наука и техника
03:22
Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН
В мире Конфликты
03:46
«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение