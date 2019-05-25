В НАТО отреагировали на решение морского трибунала по украинским морякам

НАТО заявили, что России нужно немедленно освободить украинских моряков, как постановил своим решением Международный трибунал по морскому праву.

«НАТО неоднократно давала понять, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих. Мы продолжаем призывать Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли», — сообщил представитель альянса, передает РИА «Новости».

МИД Германии также призвал российскую сторону прислушаться к решению трибунала и освободить украинских моряков.

«Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию», — сообщили в МИД ФРГ.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли. До этого представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.