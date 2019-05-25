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Жители Франции круглые сутки жарили блины 

News.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press
Работники французского отеля Ibis Laval Le Relais d'Armor в городе Лаваль на протяжении 24 часов готовили блины. Они побили мировой рекорд, пожарив 2217 штук.
У команды была лишь одна сковородка, а кулинарией повара занимались на парковке торгового центра, пишет France Bleu.
Каждый блин они продавали за 50 евроцентов, таким образом заработав больше €1 тысячи. Вся прибыль будет передана благотворительной организации Arc en Ciel, которая занимается воплощением желаний больных детей.
Ранее News.ru писал, что проживающие в расположенном на юго-востоке Перу регионе Ика жители установили рекорд Гиннесса, продегустировав местную виноградную водку писко. По сообщениям местного Министерства внешней торговли и туризма, одновременно крепкий алкогольный напиток попробовали 899 человек.
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