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Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Крым. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
В МИД Украины считают визит Володина в Крым «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Володин принял участие в Совете по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, который проходит в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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