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Полиция обнаружила ДНК французского террориста 

Вести.Ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: www.vesti.ru
Полиция обнаружила ДНК предположительного преступника, организовавшего взрыв в Лионе (Франция).
Это не значит, что преступника идентифицировали. Просто нашли след и немного взрывчатки.
Взрыв в центре французского Лиона прогремел в пятницу. Вероятно, его устроил мужина 30-35 лет. Он на велосипеде подъехал к булочной. Велосипед и сумку он оставил у магазина. Следователи предполагают, что в сумке находилось самодельное устройство с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов.
В расследование принимают участие 90 следователей и 30 технических экспертов, передает ТАСС.
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В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Франция
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