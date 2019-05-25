Полиция обнаружила ДНК французского террориста

Полиция обнаружила ДНК предположительного преступника, организовавшего взрыв в Лионе ( Франция ).

Это не значит, что преступника идентифицировали. Просто нашли след и немного взрывчатки.

Взрыв в центре французского Лиона прогремел в пятницу. Вероятно, его устроил мужина 30-35 лет. Он на велосипеде подъехал к булочной. Велосипед и сумку он оставил у магазина. Следователи предполагают, что в сумке находилось самодельное устройство с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов.

В расследование принимают участие 90 следователей и 30 технических экспертов, передает ТАСС.