Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам

Администрации президента Украины «следовало бы не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня по освобождению моряков, сообщил Порошенко в соцсетях, передает РИА „Новости“.

»Уже не до шуток — время действовать», — подчеркнул экс-президент.

Он также выразил благодарность украинским дипломатам и поприветствовал решение Международного трибунала по морскому праву, назвав его подтверждением «правильности выбранной нами стратегии».

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она требует применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей по решению трибунала по морскому праву станет шагом на пути к переговорам между Киевом и Москвой.

Ранее представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.