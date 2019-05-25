Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 24 30 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по вопросу освобождения в России украинских моряков.
"РФ может сделать шаг": Зеленский обратился к Москве
Администрации президента Украины «следовало бы не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня по освобождению моряков, сообщил Порошенко в соцсетях, передает РИА „Новости“.
»Уже не до шуток — время действовать», — подчеркнул экс-президент.
Он также выразил благодарность украинским дипломатам и поприветствовал решение Международного трибунала по морскому праву, назвав его подтверждением «правильности выбранной нами стратегии».
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она требует применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков.
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей по решению трибунала по морскому праву станет шагом на пути к переговорам между Киевом и Москвой.
Ранее представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.
Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.
При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.
25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина выразила протест России Кудрявцева решила судиться после обвинений в участии в скандальном видео с вице-канцлером Австрии В Сети бурно отреагировали на слова главы генштаба ВСУ о Крыме
Комментарии11
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России420
Соловьев показал «бесов» екатеринбургскому активисту46
Решение Трампа назвали угрозой миру37
Бузова купила роскошную квартиру в Москве12
Видео
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
01:50
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России
В мире Статьи
00:33
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Армия
01:29
Решение Трампа назвали угрозой миру
В мире
00:40
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Технологии Наука и техника
03:22
Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН
В мире Конфликты
03:46
«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве
Украина В мире
01:50
МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН
Политика
04:10
Что происходит с погодой? По России идут снегопады
Погода Общество
03:54
«Филипп, мы раскрыты»: Жасмин — мама сына Киркорова?
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение