МИД Украины: Киев ожидает от России выполнения решения морского трибунала

Украина ожидает от России выполнения решения Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) об освобождении задержанных за нарушение границы в районе Керченского пролива моряков. Об этом в субботу сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит распоряжение трибунала", — написала она на странице в Facebook.

Ранее в субботу МТМП постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению МТМП, отсутствие российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело.

Кроме того, трибунал постановил, что Россия и Украина должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

Провокация в Керченском проливе

Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года вышли из Одессы и направились в сторону Азовского моря. При прохождении Керченского пролива они нарушили действующие процедуры следования через территориальные воды РФ. На требования пограничников остановиться катера не отреагировали. С целью их принудительной остановки было применено оружие.

Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Корабли были задержаны, а моряки арестованы. По факту нарушения государственной границы РФ против них возбуждено уголовное дело.

В Москве назвали случившееся в Керченском проливе провокацией украинских властей с целью попытаться повысить низкий рейтинг на то время президента Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.

16 апреля этого года стало известно, что МИД Украины по поручению Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву в связи с ситуацией с арестованными моряками. Киев инициировал два процесса по этому делу: в большом иске, для которого будет создан арбитраж, он будет требовать от Москвы компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства попросить суд принять решение о временных мерах.

МИД РФ в связи с этим заявил, что у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.