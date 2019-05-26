На девяностом году жизни в пятницу в Париже умер актер Пьер Ате, наиболее известный в России своими ролями в фильме «Анжелика — маркиза ангелов» и мини-сериале «Графиня де Монсоро» по одноименной книге Дюма.
О смерти артиста сообщает BFM TV, однако причины не уточняются.
Пьер Ате родился 20 апреля 1930 года в Офе, во Франции. Его дебют на экранах пришелся на конец пятидесятых годов.
Многие российские зрители помнят Ате по роли шевалье де Жермонтаза, которую он исполнил в 1964 году в фильме «Анжелика — маркиза ангелов».
На своей родине, во Франции, Ате более известен как актер озвучки. Многие французы помнят его как голос Джокера в местных локализациях мультфильмов.
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