Скончался французский актер из «Анжелики» Пьер Ате

На девяностом году жизни в пятницу в Париже умер актер Пьер Ате, наиболее известный в России своими ролями в фильме «Анжелика — маркиза ангелов» и мини-сериале «Графиня де Монсоро» по одноименной книге Дюма.

О смерти артиста сообщает BFM TV, однако причины не уточняются.

Пьер Ате родился 20 апреля 1930 года в Офе, во Франции. Его дебют на экранах пришелся на конец пятидесятых годов.

Многие российские зрители помнят Ате по роли шевалье де Жермонтаза, которую он исполнил в 1964 году в фильме «Анжелика — маркиза ангелов».

На своей родине, во Франции, Ате более известен как актер озвучки. Многие французы помнят его как голос Джокера в местных локализациях мультфильмов.