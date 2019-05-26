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Президент Индии назначил Нарендру Моди на должность премьер-министра 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: © AP Photo/Manish Swarup
Президент Индии Рам Натх Ковинд назначил в субботу лидера "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендру Моди премьер-министром. Об этом сообщается в на странице президента Индии в Twitter.
"В соответствии с правом, предоставленным ему Статьей 75 (1) Конституции Индии, президент Ковинд сегодня назначил Нарендру Моди на должность премьер-министра Индии", — говорится в сообщении.
Президент встретился в субботу с Моди и попросил его сформировать новое правительство страны и представить ему список членов кабинета министров. После встречи с президентом премьер-министр Моди обратился к прессе.
"В ближайшие дни правительство начнет работать. Мы надеемся, что ни одна секунда не пропадет зря", — сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы.
Ранее лидер "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендра Моди был избран главой руководимого БДП правящего "Национально-демократического альянса" (НДА), что позволило ему второй раз подряд занять пост премьер-министра.
"Бхаратия джаната парти" получила 303 места в Лок сабхе (нижней палате парламента), которая состоит из 543 депутатов по итогам завершившихся 19 мая всеобщих парламентских выборов. Ведущая оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) получила 52 места. По оценкам политологов, БДП вместе с союзниками, образующими "Национальный демократический альянс", могут в целом получить порядка 350 мест. А ИНК с союзниками (образующие оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс") может получить только около 90 мест. В Лок сабхе предыдущего созыва у правящего альянса было 310 мест, а у оппозиционного ИНК и его союзников — 69 мест.
В стране завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 11 апреля. Следующие этапы состоялись 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В минувшее воскресенье 19 мая прошел финальный этап выборов.
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Комментарии
В мире , Нарендра Моди , Индия
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