«До чего Украина довела»: в Сети высмеяли слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Пользователи соцсетей высмеяли высказывание начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о впечатлениях от поездки в Крым в 2010 году.

Ранее Хомчак заявил, что бывал на полуострове трижды. По словам военачальника, во время последней поездки — в 2010 году — его "шокировала" повсеместная реклама российской водки и изображения российского флага. Он также назвал регион "плохим остатком СССР".

Интернет-пользователи посчитали странным тот факт, что, приехав на полуостров, Хомчак первым делом увидел водку. Они отметили, что это, скорее, говорит о его собственных наклонностях.

"Заметил только рекламу водки, а потом уже не понимал, где находится", — написала @vaju01.

"Видимо, хорошая была реклама водки, что не понимал, где находится, таки купил", — предположил @IkeBroslowsky.

Другие комментаторы отметили, что для полноты картины глава Генштаба ВСУ должен был вспомнить и другие "сказки" о России.

"А медведей с балалайками неужели не видел?", — поиронизировал @60Grachev.

Также в Сети указали на то, что Хомчак, сам того не понимая, признал, что пребывание в составе Украины не принесло Крыму ничего хорошего.

"Кто же привел территорию в упадок…хммм…хмм.. " — написал @provokatorshow.

"Сам удивился, до чего Украина довела", — заключила Марина Числова.

С Россией Крым воссоединился в марте 2014 года. Это решение поддержали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.