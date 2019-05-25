Решение Трампа назвали угрозой миру

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Увеличение сил США на Ближнем Востоке назвали угрозой миру 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 1 час назад
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увеличение сил Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке представляет собой угрозу мира.
Решение принято: Трамп отправляет войска на Ближний Восток
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат. По словам президента США, такие меры необходимо принять для того, чтобы защитить военных Америки, которые находятся в этом регионе.
По словам Зарифа, Соединенные Штаты таким заявлением просто хотели оправдать свои враждебные действия, а помимо этого создать напряженность на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что решение США представляют угрозу стабильности во всем мире.
Ранее стало известно, что Вашингтон направляет к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По словам Болтона, США не хотят войны с иранским режимом, но готовы ответить на любое нападение со стороны Ирана или его посредников. Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединенные Штаты пошли на такой шаг.
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Комментарии10
В мире , Видео , Джон Болтон , Дональд Трамп , Иран , США
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