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Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии. Президент США вместе с супругой Меланьей сейчас находятся в Токио. Перед входом во дворец гостей встретил почетный караул Сил самообороны Японии. Также были исполнены гимны двух стран.
Затем Дональд и Меланья прошли в "Бамбуковый зал". После окончания аудиенции хозяин Белого дома отправится на переговоры с премьер-министром Страны восходящего солнца Синдзо Абэ. Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также торговые вопросы.
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В мире , Азия , Видео , США , Выборы на Украине , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , Япония
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