Экзитполы: во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Ле Пен

Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, по данным социологической службы Elabe, лидирует на выборах в Европарламент. Таким образом, судя по результатам, опубликованным после 20:00 (21:00 мск), объединение Ле Пен опережает свои главных оппонентов — правящую партию «Вперед, республика», передает ТАСС.

Согласно экзит-полам компании, за «Нацобъединение» проголосовали 24,2% избирателей.

В списке ее кандидатов первым номером идет руководитель молодежной организации этой партии 23-летний Джордан Барделла. «Вперед, республика» получила почти на 2% голосов меньше — 22,4%. Во главе списке кандидатов от правящей партии значится экс-министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

Третье место, по прогнозам Elabe, заняла леворадикальная партия «Европа-Экология-»Зеленые» (EELV), набрав 12,7% голосов, хотя пятничные опросы предрекали, что за нее отдадут свои голоса лишь 7,5-9% избирателей. Четвертый результат у «Республиканцев» — 8,5%, пятый — у Социалистической партии (6,2%), столько же получила «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, передает ТАСС.

Отметим, что остальные партии не преодолели барьер для прохождения в Европарламент, который составляет 5%. Голосование закончилось в 20.00 (21.00 мск). Всего было зарегистрировано 34 списка кандидатов. Францию в европейском парламенте представляют 74 депутата.

Тем временем явка, по информации социологической компании, составила 52%. Эти цифры являются рекордными для Франции. К примеру, в голосовании, которое прошло в 2014 году, приняли участие менее 43% жителей государства. В 2009 году на избирательные участки пришло еще меньше людей — чуть более 40%.

В то же время DW отмечает, что во Франции на 17.00 (18.00 мск) приняли участие в голосовании 43% людей, что на восемь процентов выше, чем на прежних выборах в Европарламент в 2014 году.

Эксперты считают, что нынешний успех стал для Марин Ле Пен, с одной стороны, своего рода реваншем за поражение на президентских выборах 2017 года. С другой — он показывает укрепление ее авторитета и шансов в перспективе будущих национальных выборов, в том числе и президентских в 2022 году.

Ле Пен отметила, что нынешние выборы стали для Эманнюэля Макрона своеобразным референдумом «за» или «против». Его фиаско стало ударом по престижу президента. Кроме того, политик выступила за роспуск Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции.

«Доверие, которое нам оказали французы, назвав нас первой партией (во Франции) и движением будущей смены — это огромная честь», — цитировал телеканал BFMTV ее речь после оглашения предварительных результатов.

Ле Пен отметила, что теперь «президент республики должен сделать выводы», исходя из результатов выборов в Европарламент.

«И есть как минимум еще одна вещь, на мой взгляд, — роспуск Нацсобрания, чтобы сделать систему голосования более демократичной и наконец представляющей настоящее мнение страны», — отметила лидер партии.

Еще до оглашения результатов Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону. Она заявила, что ему придется покинуть пост в случае проигрыша на выборах в Европарламент.

Выборы в парламент Евросоюза проходят на территории 28 стран с 23 мая. В течение четырех дней 427 млн избирателей выбирали 751 депутата Европарламента нового созыва, передает DW.

В то же время большинство стран-участниц ЕС проводили выборы 26 мая. Одной из них является и Германия. Там, по данным экзит-полов, первое место занимает блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Он, как сообщает социологическая компания Infratest Dimap, набрал 28% голосов.

Следующей по списку, делают прогнозы социологи, идет «Союз-90»/«зеленые», который продемонстрировал лучший для себя результат. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за которую проголосовали около 15,5% избирателей, может занять третье место.

Лидер социал-демократов Андреа Налес (Andrea Nahles) назвала эти цифры «невероятно разочаровывающими», так как в 2014 году результат СДПГ был почти в два раза больше.