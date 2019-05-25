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Кейт Миддлтон поцеловала королеву Великобритании и «нарушила» протокол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @kensingtonroyal
Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон уличили в нарушении протокола из-за поцелуя в щеку королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Mirror.
Члены королевской семьи поприветствовали друг друга во время мероприятия Chelsea Flower Show — после того, как принц Уильям и Кейт Миддлтон переоделись для официальной части программы. Королева отметила, что супруги выглядят элегантно, а затем поцеловала их.
Поклонники королевской семьи утверждают, что герцоги Кембриджские нарушили королевский протокол. Однако издание пишет, что на «менее формальных» мероприятиях родственники часто целуют в щеку Елизавету II, что не запрещено правилами.
В 2014 году американский баскетболист Леброн Джеймс положил руку на плечо Кейт Миддлтон во время фотосессии, что стало нарушением королевского протокола. Миддлтон удивленно улыбнулась, а ее муж никак не отреагировал на произошедшее, сделав вид, что ничего не случилось.
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Комментарии6
В мире , Елизавета II , Джеймс Леброн , Кейт Миддлтон
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