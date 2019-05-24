Трамп обвинил спецслужбы в попытке госпереворота

Президент Соединённых Штатов заявил, что разбирательства, начатые против него спецслужбами страны и поддержанные Демократической партией , являются попыткой государственного переворота. Таким образом, уверен он, пытались «свалить» главу государства.

По его словам, ни с кем такого не должно случиться. Он понадеялся, что решение о наделении генпрокурора Уильяма Барра возможностью узнать обстоятельства начала следственных действий, которое он принял, поможет выяснить причины «охоты на ведьм».

И я надеюсь, что он [министр юстиции] взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на всё, — передаёт его слова ТАСС.

Американский лидер также заявил, что, возможно, участие английских спецслужб в этом расследовании станет одной из тем его переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Ранее, как писал News.ru, Трамп выразил сожаление в связи с предстоящим уходом с должности Мэй. Он сообщил, что намерен встретиться с ней в течение ближайших двух недель.