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Трамп обвинил спецслужбы в попытке госпереворота 

News.ru 1 час назад
Фото: Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов заявил, что разбирательства, начатые против него спецслужбами страны и поддержанные Демократической партией, являются попыткой государственного переворота. Таким образом, уверен он, пытались «свалить» главу государства.
По его словам, ни с кем такого не должно случиться. Он понадеялся, что решение о наделении генпрокурора Уильяма Барра возможностью узнать обстоятельства начала следственных действий, которое он принял, поможет выяснить причины «охоты на ведьм».
И я надеюсь, что он [министр юстиции] взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на всё, — передаёт его слова ТАСС.
Американский лидер также заявил, что, возможно, участие английских спецслужб в этом расследовании станет одной из тем его переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Ранее, как писал News.ru, Трамп выразил сожаление в связи с предстоящим уходом с должности Мэй. Он сообщил, что намерен встретиться с ней в течение ближайших двух недель.
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Комментарии
В мире , США , Тереза Мэй , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС
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