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Ле Пен назвала случившееся в Лионе терактом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Кристина Афанасьева
Лидер французского "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен выразила поддержку пострадавшим при взрыве на пешеходной улице в Лионе.
"Направляю всю свою поддержку пострадавшим в результате взрыва в Лионе. Весь свет должен быть пролит на обстоятельства этого террористического акта", — написала политик в своем Twitter.
В результате взрыва, который произошёл во втором округе Лиона, пострадали не менее 13 человек. По предварительной версии, на улице взорвался заминированный свёрток. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.
Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.
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В мире , Европа , Национальный фронт
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