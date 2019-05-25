Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая, сообщают в пятницу украинские СМИ.

Политик принял решение о возвращении в республику на фоне победы Владимира Зеленского на президентских выборах. В Государственной погранслужбе Украины, в свою очередь, заявили, что законных оснований для въезда у Саакашвили по-прежнему нет.

22 мая экс-президент Грузии обратился к новоизбранному главе государства с просьбой вернуть ему украинское гражданство. За день до этого он откликнулся на призыв Зеленского к украинцам по всму миру возвращаться в страну, назвав Украину своей второй родиной.

В Грузии, которую политик покинул в 2013 году, против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым он уже заочно приговорен к тюремным срокам.

Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году. После этого он автоматически был лишён грузинского паспорта.