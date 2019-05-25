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Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину 

Парламентская газета + ещё 14 55 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая, сообщают в пятницу украинские СМИ.
Политик принял решение о возвращении в республику на фоне победы Владимира Зеленского на президентских выборах. В Государственной погранслужбе Украины, в свою очередь, заявили, что законных оснований для въезда у Саакашвили по-прежнему нет.
22 мая экс-президент Грузии обратился к новоизбранному главе государства с просьбой вернуть ему украинское гражданство. За день до этого он откликнулся на призыв Зеленского к украинцам по всму миру возвращаться в страну, назвав Украину своей второй родиной.
В Грузии, которую политик покинул в 2013 году, против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым он уже заочно приговорен к тюремным срокам.
Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году. После этого он автоматически был лишён грузинского паспорта.
До 2016 года Саакашвили занимал должность губернатора Одесской области. Решение о его отставке принял президент страны Пётр Порошенко. Спустя год, Михаил Саакашвили был лишён и украинского гражданства, после чего его выслали в Польшу.
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Комментарии5
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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