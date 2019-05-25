Климкин вспомнил о желании Лаврова выпить водки

"Мы, когда всё начиналось… Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повёл в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то… это было что-то такое — «Беловежская» (марка водки — Ред.), и начал говорить: давайте начнём переговоры с тем, что выпьем", — вспомнил Климкин в интервью телеканалу «СТБ».

По его утверждению, те переговоры длились 18,5 часа и оказались самыми важными воспоминаниями за время его пребывания на посту главы МИД. При этом Климкин заявил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд не всё вспомнил в своей книге, когда описывал ход тех переговоров.

"Он очень мало написал", — считает глава МИД Украины.

Ранее News.ru сообщал, что Климкин назвал предоставление российского гражданства жителям самопровозглашённых республик в Донбассе «точкой невозврата». Об этом он заявил на встрече «Восточного партнёрства» в Брюсселе.