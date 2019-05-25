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Климкин вспомнил о желании Лаврова выпить водки 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров по Минским соглашениям выпить водки. По его словам, к столу в тот день были также приглашены министры иностранных дел Германии и Франции.
"Мы, когда всё начиналось… Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повёл в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то… это было что-то такое — «Беловежская» (марка водки — Ред.), и начал говорить: давайте начнём переговоры с тем, что выпьем", — вспомнил Климкин в интервью телеканалу «СТБ».
По его утверждению, те переговоры длились 18,5 часа и оказались самыми важными воспоминаниями за время его пребывания на посту главы МИД. При этом Климкин заявил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд не всё вспомнил в своей книге, когда описывал ход тех переговоров.
"Он очень мало написал", — считает глава МИД Украины.
Ранее News.ru сообщал, что Климкин назвал предоставление российского гражданства жителям самопровозглашённых республик в Донбассе «точкой невозврата». Об этом он заявил на встрече «Восточного партнёрства» в Брюсселе.
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Комментарии59
В мире , Политика , Франсуа Олланд , Павел Климкин , Сергей Лавров , МИД
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