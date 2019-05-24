Гройсман намерен создать новую партию

«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу… Она будет называться «Украинская стратегия», — приводит РИА Новости заявление Гройсмана в эфире телеканала «Украина».

Он рассказал, что намерен собрать команду единомышленников, которые понимают текущие потребности страны.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали заявление премьер-министра об отставке.

Гройсман объявил о планах уйти с должности 20 мая.