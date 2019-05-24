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Макрон поддержал пострадавших при взрыве в Лионе 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим при взрыве в Лионе.
"Была атака в Лионе, все это знают… По этому, что произошло в Лионе, я не могу подводить итог. Но на данном этапе нет жертв. Есть раненые. Мои мысли с пострадавшими и их семьями", — сказал Макрон.
В центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. По информации ряда СМИ, причиной взрыва стал заминированный сверток. Местные власти призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия, вокруг которого выставлен периметр безопасности.
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