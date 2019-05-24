Макрон поддержал пострадавших при взрыве в Лионе

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим при взрыве в Лионе.

"Была атака в Лионе, все это знают… По этому, что произошло в Лионе, я не могу подводить итог. Но на данном этапе нет жертв. Есть раненые. Мои мысли с пострадавшими и их семьями", — сказал Макрон.

В центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. По информации ряда СМИ, причиной взрыва стал заминированный сверток. Местные власти призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия, вокруг которого выставлен периметр безопасности.