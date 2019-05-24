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Зеленский провёл первую встречу с главой Нацбанка Украины 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий обсудил с новым президентом страны Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом. Кроме того, в рамках первой встречи они отметили важность независимости НБУ.
Также, по словам Смолия, был поднят вопрос дальнейшей поддержки макрофинансовой стабильности. Он отметил, что беседа с главой государства была содержательной, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Зеленский намерен провести встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ). Она запланирована на 28 мая.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Интерфакс
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