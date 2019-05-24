Зеленский провёл первую встречу с главой Нацбанка Украины 

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий обсудил с новым президентом страны Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом. Кроме того, в рамках первой встречи они отметили важность независимости НБУ.
Также, по словам Смолия, был поднят вопрос дальнейшей поддержки макрофинансовой стабильности. Он отметил, что беседа с главой государства была содержательной, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Зеленский намерен провести встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ). Она запланирована на 28 мая.