Президент США Дональд Трамп согласился отправить дополнительный военный контингент в регион Персидского залива на фоне усиления конфронтации с Ираном.
Об этом, как передает RNS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По информации CNN, в регион будут направлены противоракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и «необходимые силы» военных.
Ранее в Персидский залив были направлены два военных эсминца США. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что CША направят в зону Центрального командования (CENTCOM) ударную авианосную группу для «сигнала» Ирану, а сам президент США угрожал ответить на агрессию Ирана «огромной силой».