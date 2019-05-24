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Трамп согласился отправить дополнительные войска на Ближний Восток 

Рамблер 1 час назад
Президент США Дональд Трамп согласился отправить дополнительный военный контингент в регион Персидского залива на фоне усиления конфронтации с Ираном.
Об этом, как передает RNS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По информации CNN, в регион будут направлены противоракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и «необходимые силы» военных.
Ранее в Персидский залив были направлены два военных эсминца США. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что CША направят в зону Центрального командования (CENTCOM) ударную авианосную группу для «сигнала» Ирану, а сам президент США угрожал ответить на агрессию Ирана «огромной силой».
В мире , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , CNN , Иран
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