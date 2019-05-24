Трамп согласился отправить дополнительные войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп согласился отправить дополнительный военный контингент в регион Персидского залива на фоне усиления конфронтации с Ираном

Об этом, как передает RNS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По информации CNN, в регион будут направлены противоракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и «необходимые силы» военных.