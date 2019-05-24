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Трамп одобрил отправку военных на Ближний Восток 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: Reuters
О возможной отправке войск стало известно от исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана.
Президент США Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат на фоне напряженности с Ираном.
О возможной отправке войск стало известно от исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана. Он подтвердил данные, но не назвал точные цифры. Сообщается, что США планируют разместить ЗРК «Патриот», разведывательные самолеты и «необходимые силы» в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее американский лидер также заявил, что если Иран проявит агрессию против США, то Вашингтон ответит «огромной силой». Предварительно Трамп предостерег иранское руководство от угроз в адрес Соединенных Штатов.
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В мире , США , Дональд Трамп , Пентагон , Иран
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