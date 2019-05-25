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Леру Кудрявцеву объявили виновницей политического кризиса в Австрии 

Вечерняя Москва + ещё 9 17 минут назад
Фото: @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева выразила свое возмущение публикациями в австрийской газете, которая провозгласила россиянку виновницей отставки вице-канцлера Австрии.
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу, 18 мая, на пресс-конференции в Вене заявил о своем уходе в отставку. Причиной стала видеозапись, согласно которой в 2017 году Штрахе заключил тайную сделку с россиянкой, пообещав ей доступ к государственным контрактам в обмен на поддержку.
Вслед за этим газета Österreich Zeitung опубликовала материал, в котором высказано допущение о встрече Штрахе с «проституткой», за услуги которой были якобы уплачены 600 тысяч евро.
Публикацию сопровождает снимок Кудрявцевой, а в тексте статьи с подзаголовком «Актриса или проститутка?» прямо указано ее имя и возраст.
В своем Instagram телеведущая заявила, что намерена разобраться с журналистами в международном суде.
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Комментарии8
В мире , Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , Австрия
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