Леру Кудрявцеву объявили виновницей политического кризиса в Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила свое возмущение публикациями в австрийской газете, которая провозгласила россиянку виновницей отставки вице-канцлера Австрии

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу, 18 мая, на пресс-конференции в Вене заявил о своем уходе в отставку. Причиной стала видеозапись, согласно которой в 2017 году Штрахе заключил тайную сделку с россиянкой, пообещав ей доступ к государственным контрактам в обмен на поддержку.

Вслед за этим газета Österreich Zeitung опубликовала материал, в котором высказано допущение о встрече Штрахе с «проституткой», за услуги которой были якобы уплачены 600 тысяч евро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 24 Май 2019 в 7:46 PDT Публикацию сопровождает снимок Кудрявцевой, а в тексте статьи с подзаголовком «Актриса или проститутка?» прямо указано ее имя и возраст.

В своем Instagram телеведущая заявила, что намерена разобраться с журналистами в международном суде.