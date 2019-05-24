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Медведчук вышел из переговоров по Донбассу 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что он выходит из переговорного процесса с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию "Взгляд".
По его словам, он не видит смысла представлять интересы президента Украины Владимира Зеленского.
"Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам", — отметил Медведчук.
Он подчеркнул, что для него важен мир на Донбассе, а также "возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс". При этом, уточнил политик, позиция Зеленского полностью противоречит его планам.
Ранее в администрации Зеленского заявили, что Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
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В мире , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Деловая газета "Взгляд"
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