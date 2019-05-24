Медведчук вышел из переговоров по Донбассу

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что он выходит из переговорного процесса с Россией . Об этом он рассказал в интервью изданию "Взгляд".

По его словам, он не видит смысла представлять интересы президента Украины Владимира Зеленского

"Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам", — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что для него важен мир на Донбассе, а также "возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс". При этом, уточнил политик, позиция Зеленского полностью противоречит его планам.

Ранее в администрации Зеленского заявили, что Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.