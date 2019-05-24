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Жертвами пожара в индийском ТЦ стали 15 человек 

Москва24 + ещё 3 56 минут назад
Фото: Twitter
По меньшей мере 15 человек погибли при пожаре в торговом центре индийского города Сурат штата Гуджарат. Еще несколько пострадали, пишет газета India Today со ссылкой на полицию.
Отмечается, что количество жертв возгорания может увеличиться.
Очаг находился на втором этаже комплекса Taxshila. Со слов очевидцев, людям приходилось прыгать из окон, чтобы спастись. Сейчас пламя тушат пожарные бригады. Ведется расследование ЧП.
Премьер-министр страны Нарендра Моди пообещал выделить деньги родственникам жертв.
"Мои мысли сейчас с семьями погибших. Пусть раненые быстро поправятся", — написал он в Twitter.
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В мире , Азия , Пожары , Происшествия , Нарендра Моди , Сурат
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